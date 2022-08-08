Erhürman: Hasipoğlu, hükümeti mi Cumhurbaşkanlığı'nı mı eleştiriyor?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun İslami Dayanışma Oyunları’na KKTC’nin davet almamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Katılım için çaba gösterilmemişse, kimse bizim hatırımıza davet göndermez"... "Belki de gerekli lobi çalışmasını yapıp, ilgili yasa ve tüzükler incelenip resmi başvurular yapılsaydı ve 9 Ağustos tarihi gelmeden neden katılamayacağımız hukuken ve siyaseten sorgulansaydı, bugün bu organizasyonda gençlerimiz yer alabileceklerdi"!

Bu açıklama, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden sporcuların katılacağı, Konya'da gerçekleşecek olan "İslam Dayanışma Oyunları" ile ilgili ve üç yıldır iktidarda olan UBP'nin Genel Sekreteri Sn. Hasipoğlu'na ait. Sn. Hasipoğlu, Hükumeti mi, Cumhurbaşkanlığı'nı mı eleştiriyor? Bu süre içinde kimin aklı neredeydi?! Sn. Hasipoğlu bunu da açıklasa da aydınlansak!

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08/08/2022 20:52