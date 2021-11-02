Erhürman: Hastalar, hastalıklar ''kurultay'' bekleyemez!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü’nün bir yerel gazeteye açıklama yapması üzerine sosyal medya hesabından sorumluları eleştirdi. Erhürman ” Sorumluluk Müdürün değil, bir kurultay için aylarca bu ülkeyi hükumetsiz bırakanların. Hastalar, hastalıklar “kurultay” bekleyemez ” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın açıklaması şöyle:

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü, “her türlü hastalıkla ilgili ilaç sorunu yaşıyoruz… Grip aşısı için yaptığımız girişimler sonuçsuz kaldı” diye açıklama yapıyor. Sorumluluk Müdürün değil, bir kurultay için aylarca bu ülkeyi hükumetsiz bırakanların. Hastalar, hastalıklar “kurultay” bekleyemez. Bir kurultay için ülkeyi enkaza çevirdiniz!

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02/11/2021 13:16