Erhürman: Hayvancıya destek verilecek, altyapı eksiklikleri giderilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kuraklık ve hammadde fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenen tarım ve hayvancılık sektörüne destek verileceğini ve altyapı eksikliklerinin giderileceğini ifade etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, milletvekili adaylarıyla birlikte Pamuklu köyünü ziyaret etti.

Pamuklu köy muhtarı ve halkın sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaştı.

Genç işsizlik oranının yüzde 30’a çıktığının altını çizen Erhürman, bölgeye gerekli yatırımları yaparak istihdam alanlarının açılabileceğini belirtti.

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10/01/2022 20:28