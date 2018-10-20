Erhürman, Hazar Ergüçlü’nün başarısını kutladı
Başbakan Tufan Erhürman, Hazar Ergüçlü’nün başarısını kutladı
20/10/2018
Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü başrolünde yer aldığı ‘Kar’ adlı sinema filmindeki rolüyle 18. Frankfurt Türk Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.
Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hazar Ergüçlü’yü kutladı.
Erhürman paylaşımında “18. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde, en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sevgili Hazar Ergüçlü’yü yürekten kutlarım…” dedi.