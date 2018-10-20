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Erhürman, Hazar Ergüçlü’nün başarısını kutladı

Başbakan Tufan Erhürman, Hazar Ergüçlü’nün başarısını kutladı

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20/10/2018

Erhürman, Hazar Ergüçlü’nün başarısını kutladı

Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü başrolünde yer aldığı ‘Kar’ adlı sinema filmindeki rolüyle 18. Frankfurt Türk Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hazar Ergüçlü’yü kutladı.

Erhürman paylaşımında “18. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde, en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sevgili Hazar Ergüçlü’yü yürekten kutlarım…” dedi.

 

 

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TAGS: tufan erhürman, haber, kıbrıs, Hazar Ergüçlü
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