Erhürman: Hedefimiz eğitim dahil her alanı kapsayan kalkınma planı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak hedeflerinin her alanda kalkınma planı uygulamak olduğunu vurguladı. Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte bugün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyesi Tülin Murat eşlik etti. Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5 + BM toplantısının ardından sendika ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden CTP, KTOEÖS’le birlikte Cenevre sürecinin öncesi ve sonrası ile birlikte ekonomik konuları ele aldı. Erhürman ayrıca, göreve yeni seçilen sendika yönetimini de tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

“BMGK KARARLARI DIŞINDA KALDIK”

Cenevre’ye gitmeden önce tarafların pozisyonlarını açıkladıklarını ve bu pozisyonlar neticesinde toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediklerini anlatarak sözlerine başlayan CTP lideri Tufan Erhürman, bir sürpriz yaşanmadığını ve toplantının sonuçsuz kaldığını söyledi. Yapılması gerekenin Crans Montana’daki zirvede Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliklerini kabul etmeyerek masayı nasıl devirdiğini tüm dünyaya anlatılması olduğunu ifade eden Erhürman, buna karşın Türk tarafının masaya iki ayrı devlet önerisi getirerek BMGK kararları dışında kaldığını kaydetti. Bu önerinin kabul görmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Erhürman, daha da öteye gidilip Genel Sekreter’in önüne “İki tarafın uluslararası statüsünü eşitleme” önerisi de götürüldüğünü açıkladı. Bu tutumun “Çözümsüzlük çözümdür” tutumu olduğunu belirten Erhürman, uluslararası toplum ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de böyle düşündüğünü söyledi.

“TEK GERÇEKÇİ ÇÖZÜMÜN FEDERASYON OLDUĞUNU ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CTP’nin kurulduğu günden bu yana tek gerçekçi çözümün iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu anlattığını ve anlatmaya devam edeceğini vurgulayan Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, Cenevre’de ortaya konulan pozisyonun CTP tarafından kabul edilemez olduğunu aktardı. Erhürman, bu tutumun Kıbrıs Türk halkının 2004 yılından beri çözüm iradesi zeminine basarak dünyayla kurduğu ilişkileri riske atan bir tutum olduğunu ancak CTP olarak buna izin verme niyetinde olmadıklarını ifade etti.

“UZUN VADELİ KALKINMA PLANLARINI HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da anlatan Genel Başkan Tufan Erhürman, bunun Anayasa’da da yeri olduğunu ve sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma planı olarak geçtiğini söyledi. İmzalanan protokollerin kalkınma planlarının yerine geçemeyeceğini ifade eden Erhürman, “Bunu seçimlerin hemen ardından gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu önerimizde eğitimden sağlığa, hayvancılığa kadar her alanı ayrıntılı olarak çalışıp, hatta mümkünse Meclis’ten nitelikli bir çoğunlukla geçirip herkesi bağlayan bir tür ekonomik sosyal kültürel anayasayı hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi. Amaçlarının CTP’nin güçlü bir biçimde iktidara gelip uzun süre kalması olduğunu ifade eden Erhürman, bu olsa bile yine de ciddi planların olması gerektiğini anlattı. Bu istikrarsızlık koşullarında protokoller ve hükümet programlarının amaçlarını yitirdiğinin altını çizen Erhürman, sendika ve sivil toplum örgütleri gibi paydaşlarla ortak hareket ederek uzun vadeli kalkınma planlarını hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

ELMALI: HER GEÇEN GÜN ŞARTLAR DAHA DA ZORLAŞIYOR

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, birlikte hareket etmeye en çok ihtiyaç duyulan dönemlerden birinden geçildiğini belirtti. Ülkede her geçen gün şartların daha da zorlaştığını kaydeden Elmalı, asgari müştereklerde buluşup birlikte yürünmesi gerektiğine işaret etti. Bu birlikteliğin sağlanması için her platformda paydaşlarıyla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Ozan Elmalı, CTP’ye ziyaretten ötürü teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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25/05/2021 17:49