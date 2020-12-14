Erhürman: Hellim gibi değerlerimize sahip çıkmalıyız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC’de doğru düzgün bir üretim, standart ve pazarlama stratejisi geliştirilip uygulanmadığını kaydederek, AB’nin Kıbrıs Rum tarafının girişimleriyle hiçbir makul gerekçe göstermeksizin balda ve balıkta yaptığı uygulamayı hellimde yapamayacağını söyleyerek Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracat konusunda sıkıntı yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

Kendi ayaklarımız üzerinde durmanın yolunun üretime ve hellim gibi değerlerimize sahip çıkmak olduğunun altını çizen Erhürman “El birliğiyle hareket etmek zorundayız...” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Biz doğru dürüst bir üretim, standart ve pazarlama stratejisi geliştirip uygulayamıyoruz, AB Kıbrıs Rum tarafının girişimleriyle hiçbir makul gerekçe göstermeksizin balda ve balıkta yaptığı uygulamayı hellimde yapamayacağını söyleyerek Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracat konusunda sıkıntı yaratmaya devam ediyor, bu arada Türkiye'de ve başka ülkelerde "hellim" adıyla değil ama başka adlarla üretim hızlanıyor...

Kendi ayaklarımız üzerinde durmanın yolunun üretime ve hellim gibi değerlerimize sahip çıkmaktan geçtiğini anlamak ve bunun için el birliğiyle hareket etmek zorundayız... #sahipçıkalım

Bu habere tepkiniz:



14/12/2020 18:44