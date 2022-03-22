Erhürman: Hem daha fazla ödüyoruz hem de daha az hizmet alıyoruz...

ads ads ads
22/03/2022

ads
ads
ads
Erhürman: Hem daha fazla ödüyoruz hem de daha az hizmet alıyoruz...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, zamlara tepki göstererek, "Hem daha fazla ödüyoruz hem de daha az hizmet alıyoruz..." ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Elektriğe okkalı zam... Buna karşın elektrik kesintilerine devam... Akaryakıta okkalı zam... Buna karşın benzin istasyonlarıyla tedarikçiler arasında kriz devam... Hem daha fazla ödüyoruz, hem de daha az hizmet alıyoruz... Ve hükümet ülkeyi yönettiğini iddia etmeye devam ediyor hala!” dedi.

 

22/03/2022 20:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Erhürman: Hem daha fazla ödüyoruz hem de daha az hizmet alıyoruz...
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.