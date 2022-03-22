Erhürman: Hem daha fazla ödüyoruz hem de daha az hizmet alıyoruz...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, zamlara tepki göstererek, "Hem daha fazla ödüyoruz hem de daha az hizmet alıyoruz..." ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Elektriğe okkalı zam... Buna karşın elektrik kesintilerine devam... Akaryakıta okkalı zam... Buna karşın benzin istasyonlarıyla tedarikçiler arasında kriz devam... Hem daha fazla ödüyoruz, hem de daha az hizmet alıyoruz... Ve hükümet ülkeyi yönettiğini iddia etmeye devam ediyor hala!” dedi.

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22/03/2022 20:46