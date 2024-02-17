Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrasi Şehitlerini anma törenine katılarak konuştu ve “Adımlarımızı, onların anıları yolumuza ışık tutarken atacağız” ifadelerini kullandı. Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin düzenlediği anma töreni, Lefkoşa Mezarlığında gerçekleştirildi. Anma törenine CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri de katıldı. Anma töreninde, Demokrasi Şehitleri anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmaların ardından Lefkoşa Mezarlığı’ndaki Demokrasi Şehitlerinin kabirlere karanfiller bırakıldı. Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan da tören sırasında yaptığı konuşmada, “Anıları yaşatılacak, mücadeleleri yeni kuşaklara ışık tutmaya devam edecektir” diye konuştu.

Erhürman: Hem dünyada hem ülkede ağır bedeller ödendi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman anma töreninde yaptığı konuşmada, barış, demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesinin dünyanın hiçbir yerinde “gül bahçeleri” içerisinde verilmediğini vurguladı. Erhürman, hem dünyada, hem de ülkede çok ağır bedeller ödendiğini hatırlattı. İşsiz kalmak, göç etmek, dışlanmak, baskı ve tehdit altında yaşamak gibi bedeller ödendiğinin altını çizen Erhürman, “Elbette en ağır bedelleri Demokrasi Şehitleri dediğimiz yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız ve onların aileleri ödedi” diye konuştu. Erhürman, ülkede, barış, demokrasi, insan hakları, özgürlükler için mücadele ediliyorsa, Demokrasi Şehitlerinin, ödediği bedelleri hatırlamak ve unutturulmasına asla müsaade etmemek gibi bir sorumlulukları, yükümlülükleri, tarihsel borçları olduğunun altını çizdi. Demokrasi Şehitleri ve ailelerinin yaşadıklarını gelecek kuşaklara anlatma yükümlülükleri olduğunu da belirten Tufan Erhürman, “Bu adımları, onların anıları yolumuza ışık tutarken atacağız ve atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eraslan: Mücadeleleri yeni kuşaklara ışık tutmaya devam edecek

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan ise törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “1958’de İnkılâpçı Gazetesi yazar ve yayıncısı, sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK) yöneticisi, sporcu ve sendikacı Ahmet Yahya, 1962’de Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yayıncıları avukat Ayhan Hikmet ve avukat Ahmet Muzaffer Gürkan, 1965’te Sendikacı yoldaşı Kostas Mişaulis ile birlikte Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet Gazetelerinin yazarlarından siyasetçi ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu, 1976-1979 yılları arasında Türkiye’deki yükseköğrenimleri sırasında Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile 1996’da Yenidüzen Gazetesi yazarı, Kıbrıs Türk Barış Derneği yöneticilerinden Kutlu Adalı, ülkemiz Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, en temel insan hakkı olan yaşama hakları gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındı. Yaşam hakları ellerinden alınan bu insanlarımızın anılarını yaşatmak ve uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmak, ülkemizdeki barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kazanımlarını kavramak ve bu mücadelenin bedellerini açığa çıkarmak açısından önemlidir. Anıları yaşatılacak, mücadeleleri yeni kuşaklara ışık tutmaya devam edecektir.”