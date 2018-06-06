Erhürman: Hem radikal, hem de deli olurum, peki sen?

Başbakan Tufan Erhürman ile, Başbakanlıkta bir araya geldik.

Haber Kıbrıs Web TV, artık canlı yayınlarla, “misafirliğe” gitmeye hazır.

Kim ki bizi ağırlamaya hazır, biz de misafir olmaya hazırız.

Başbakan ile yaklaşık 35 dakika yayında kaldık.

Ülkeyi yönetiyor…

Kolay değil…

Başbakan Erhürman, entelektüel bir genç.

Sorunları biliyor.

Çare üretmek için de formülleri var.

Ancak bir sitemi var:

“Halk değişime ne kadar hazır…”

Bu alanda, tüm kesimlere eleştirileri var.

Medyaya da…

Kamu çalışanlarına da…

Özel sektör çalışanlarına da…

Bilinen sorunların çözümü aslında kolay.

Yaklaşık 4 aydır başbakan.

Bu kısa süre, biraz da “tespitle” geçti.

Elbette, muhalefette bulunduğu dönemde de tespitleri var…

Bunun için de, “Sorunların çözümüne yönelik uygulanacak formüllerde” halkın tüm kesimlerinin hazır olmadığını düşünüyor.

Aslında sorunları herkes biliyor.

Ama kimse, bulunduğu noktayı terk etmek istemiyor.

Hani deriz ya…:

“Herkes değişsin da bakarız…”

Aynen öyle…

“Radikal olun, deli olun…”

Başbakan Erhürman, ciddi değişimler için kolları sıvadı.

Net bir şekilde, “2018 için reformlar planlandı” dedi.

Örnekler verdi.

Örneğin, personel yapısını düzeltecek, halka hizmet kalitesini artıracak, hizmet süresini kısaltacak “kamu reformu” bu yaz geçecek.

2018 planlaması içerisinde en ciddi adımlardan birisi de bu…

Belediyeler reformu...

“Sosyal devlet” olma yolunda atılacak adımlarda, sadece hükümet değil, Vakıflar, belediyeler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ciddi görevler üstlenecek yeni dönemde…

Erhürman’ın bu alandaki mesajı da net:

“Herkes değişime, reformlara hazır olmalı”…

Sadece KKTC’nin çabası yetmez

Planlanan bir çok icraat var.

Gelmişiz Haziran’a…

TC- KKTC arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları daha yeni yürürlüğe girdi…

Bir çok reform için karşılıklı taahhütler var.

Bir de…

Düşünün…

2000’li yılların başında kararlaştırılan ama halen hayata geçemeyen reformlar var.

Bunun için bazı alanlarda ciddi revizyonlar gerekiyor.

“Biz hazırız, Türkiye açısından da atılması gereken adımlar var…”

Bunu bir başbakandan ilk kez duydum. Karşılıklı atılacak ortak adımlarla, bir çok reform daha kısa sürede yaşam bulabilir.

Önemli.

Bu cümle önemli.

Ama bir önemli cümle daha var:

“Bir çok alanda yapısal sorunlarını tamamlayan Türkiye, ekonomik krizin etkilerini daha az görüyor. Biz ise henüz yapısal sorunlarımızın üstesinden gelemedik. Bazı zamanlarda aynı sorunlar bizde katlanarak etkili oluyor.”

Bu tespiti yapan sayın Başbakan, bir çok reçeteyi de bunun üzerinden yazmaya hazır.

Cesaret… Radikal olma… Deli olma…

Ciddi sıkıntılarımız var.

Aşamıyoruz.

Üstelik toplum da değişim istediğini söylüyor ama kimse değişmeye razı değil.

Bu noktada coştum, sayın Başbakan’a dedim ki:

“Toplumu biliyorsunuz. Bu noktada tespitleriniz varsa, reçete de belliyse, toplumun razı olmasını beklemeyin. Siz radikal olun, deli olun. Cesaretle adım atın…”

Başbakan da hazırcevap:

“Ben radikal da deli de olmaya hazırım ve hem müşavirlik hem de dokunulmazlık konularında bu şekilde davranabileceğimi kanıtladım. Peki sen, siz toplum olarak ciddi değişimlere hazır mısınız?”

Ben hazırım aslında J

Medya da dahil, takiyye yapan, olduğu gibi görünmeyen çok dalkavuk var piyasada.

Ama hep beraber oturup, Başbakan Tufan Erhürman’ın bu sorusunu tartışmamız gerekiyor.

Medyada da her alanda da…

Gerçekten değişim istiyor muyuz?

Yoksa söylene söylene, kendi kendimizi tüketmeye devam mı edeceğiz.

Ben gene de son bir hamleyle diyorum ki: