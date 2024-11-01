Erhürman: Hep bir ağızdan ''Meclis'i çalıştırmak tüm milletvekillerinin görevidir'' diyorlar…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partili milletvekillerinin birçok haber programında “Meclisi çalıştırmak tüm milletvekillerinin görevidir” söylemlerine tepki gösterdi “Anlaşılan ellerine bir yazı tutturulmuş” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Anlaşılan bir yazı tutturulmuş "hükumet"e mensup milletvekillerinin ellerine. Hep bir ağızdan "Meclis'i çalıştırmak tüm milletvekillerinin görevidir" diyorlar.

Aynen öyledir! Seçilmemesine karşın Meclis Başkanlığı koltuğuna oturtulan bir şahsın "Meclis Başkanlığı" iddiasını reddetmenin tüm milletvekillerinin görevi olduğu gibi...