Erhürman: Hepimize örnek olan bir Kıbrıs beyefendisini kaybettik

CTP Genel Başkanı ve Cumurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Hüseyin Kanatlı'nın hayata gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erhürman "Hepimize örnek olan bir Kıbrıs beyefendisini, basın camiamızın duayenini kaybettik" ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman'ın taziye mesajı...

Duruşuyla, bilgisiyle, görgüsüyle tüm meslektaşlarına ve hepimize örnek olan bir Kıbrıs beyefendisini, basın camiamızın duayenini kaybettik. Sevgili Hüseyin Kanatlı'ya Tanrıdan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm halkımıza sabır dilerim.

03/03/2020 12:23