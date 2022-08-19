Erhürman: Herkesin üzerinde uzlaştığı bir konuyu dahi kaosa çevirmek, Büyük marifet!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun, asgari ücretin vergiden muaf olmasını sağlayacak yasa gücünde kararnameyi onaylamasına, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman, “Bunca zaman zarıncattığınız asgari ücretli bir de gelip size başvuru yapacak şimdi!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Asgari ücretten vergi alınmayacak. Halihazırda alınmış olanlar da başvuranlara geri verilecek!

CTP olarak sunduğumuz, ivediliğine iktidara mensup milletvekillerinin de evet dediği yasa önerisinin tarihi 20 Haziran. Bunca zaman zarıncattığınız asgari ücretli bir de gelip size başvuru yapacak şimdi! Maliye'deki memurlar da tek tek başvurularla uğraşacak! Herkesin üzerinde uzlaştığı bir konuyu dahi kaosa çevirmek! Büyük marifet!

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19/08/2022 19:54