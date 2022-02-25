Erhürman: Hiçbir savaşın kazananı yoktur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hiçbir şeye karşı önyargılı olmadıklarını söyleyerek, “Vizyon olarak ortaya koyduğumuz unsurların hükümet programına girmiş olması bizi üzmez. Doğru fikri alıp ortaya koyduysanız, bir numaralı destekçisi biz oluruz. Yeter ki samimi olun” dedi.

Dünyadaki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapan Tufan Erhürman, hiçbir savaşın kazananın olmadığını vurguladı.

Sim TV’de katıldığı bir programda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Dünyanın barışa ne kadar ihtiyacı olduğunu herkesin idrak etmesi gerekir” diye konuştu.

“HİÇBİR SAVAŞIN KAZANANI YOKTUR”

Dünyadaki son gelişmelerle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Tufan Erhürman, yaşananları, ‘herkesi üzmesi gereken bir hadise’ olarak niteledi.

Hiçbir savaşın kazananı olmadığını vurgulayan Erhürman, çok kötü görüntülerin ortaya çıktığını belirtti.

En büyük dileklerinin, bir an önce bu yaşananların son bulması olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Dünyanın barışa ne kadar ihtiyacı olduğunu herkesin idrak etmesi gerekir” diye konuştu.

Rusya’nın, çok ciddi bir ‘güç gösterisi’ sergilediğini kaydeden Erhürman, “Bu olayın sadece Ukrayna ile sınırlı olduğunu düşünmek de iyimserlik olacaktır. Baltık ülkeleri açısından da benzer riskler ortaya çıkıyor. Bölgenin bundan sonrası açısından da önemli bir şeydir” dedi.

“BİZE YÖNELİK EKONOMİK YANSIMALARI OLABİLİR”

Söz konusu bölgede bundan sonraki uluslararası ilişkilere bakılması durumunda, Rusya’nın çok güçlü bir aktör olarak kendini göstereceğini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Bölgenin tekrardan esas hakimi benim mesajını çok güçlü bir şekilde veriyor Rusya. Bölge açısından tehlikeli bir şeydir yaşanan. Bize yönelik ekonomik yansımaların da olabileceğini öngörüyoruz. Ukrayna, Rusya buğday tedarikçisi olan ülkeler. Gerek hayvan yeminde gerek ekmeklik buğdayda tedarik zincirinde kopmalar yaşanabilir”

Narenciye ihracatının büyük bölümünün söz konusu ülkelere yapıldığının altını çizen Erhürman, ciddi sıkıntıların gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Senaryoları dikkate alarak planlama yapılması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “bugüne kadarki UBP hükümetlerinde hiçbir planlama yapılmadığı” görüşünü aktardı.

“CTP EURO’YA ENDEKSLEME POLİTİKASINI BOŞUNA SÖYLEMEDİ”

“Narenciyede ne yapacağınızı şimdiden düşünmeniz gerekecek. Gelecek yılı da şimdiden düşünmek lazım” diye konuşan Erhürman, pazartesi günü Meclis’te yapılması gerekenleri hatırlatacaklarını kaydetti.

Ülke ekonomisinin ‘kırılgan bir yapı içerisinde’ olduğunu söyleyen Erhürman, Euro’ya endeksleme politikasını CTP’nin ‘boşuna söylemediğini’ belirtti.

Ekonominin hiçbir şekilde dengeli noktada duramadığını savunan Erhürman, öngörülebilirliğin olmadığını ileri sürdü.

Tufan Erhürman, “Burada artık bir istikrara kavuşmak gerekiyor. İstikrarın da tek yolu, dövize endekslemektir. Bunun başka çaresi yoktur” dedi.

Projelerinin hükümet tarafından değerlendirilmesi durumunda her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Erhürman, UBP ile yapılan hükümet kurma görüşmeleri hakkında da konuştu.

“KİMSE ALGI OPERASYONLARIYLA GERÇEKLERİ SAPTIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMESİN”

CTP’ye yönelik, ‘elini taşın altına koymadığı’ algısı yaratılmaya çalışıldığını belirten Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Kriz masasında birlikte karar alalım diyen CTP mi elini taşın altına koymak istemiyor? Bütün bunları siz reddettiniz. ‘CTP ile hükümet kurmak mümkün değildir, dünya görüşlerimiz farklıdır. Ben kendime bile anlatamam CTP ile hükümet kurmayı’ demişken, buna rağmen sizinle görüşüp metin gönderen ve görüşmeye hazırım diyen CTP mi elini taşın altına koymuyor? Kimse algı operasyonlarıyla gerçekleri saptırabileceğini düşünmesin. Algı operasyonları CTP’nin tarzı değildir”

“KİMSE BU HÜKÜMETE 5 YIL ÖMÜR BİÇMİYOR”

UBP’nin bütün seçim boyunca ‘istikrar’ diye bir kavramla ortaya çıktığını hatırlatan Erhürman, şöyle devam etti:

“İstikrar istiyorsanız erken seçim lafını çok gerekli olmadıkça telaffuz etmeyeceksiniz. Kimse bu hükümete 5 yıl ömür biçmiyor. Hükümeti kurduğu gün, ‘bu kabine 5 yıllık bir kabine değildir’ dedi. Siz buradan istikrar bekleyemezsiniz. Şu anda hiçbir bakan kendini 4 yıllık, 5 yıllık projeler yapacak konumda hissetmiyordur. İnanılmaz bir keşmekeş”

Ülkenin çok ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Erhürman, uzun vadeli 5 yıllık sosyal, kültürel ve kalkınma planının önemine dikkat çekti.

Ülkenin kalkınma planına ihtiyaç duyduğunu belirten Erhürman, pazartesi günü Meclis’te tüm bunları konuşacaklarını dile getirdi.

“Kıbrıs sorunundaki zemin sadece kapsamlı çözüm açısından değil, AB ile kuracağınız zemin açısından da önemlidir” diye konuşan Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemlerin ciddiye alınıp müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

“SAĞIR SULTAN DUYDU, SAYIN SUCUOĞLU DUYMADI”

Hiçbir şeye karşı önyargılı olmadıklarını ifade eden Erhürman, vizyon olarak ortaya koydukları unsurların hükümet programına girmiş olmasının kendilerini üzmeyeceğini vurguladı.

Erhürman, “Doğru fikri alıp ortaya koyduysanız bir numaralı destekçisi biz oluruz. Yeter ki samimi olun” dedi.

İçinde bulunduğumuz dönemde, sosyal devlet politikalarının öne çıkarılması gerektiğini kaydeden Erhürman, “İnsanlarımız bunların altında eziliyor. Orta direk yıkıldı. Orta sınıfın altına doğru kayıyor insanlar. Bu şekilde eşitlik, adalet içinde yaşamak imkansız hale geliyor” dedi.

Türkiye’nin ilaç konusunda ülkeye uyguladığı ihracat yasağıyla ilgili Başbakan Sucuoğlu’nun haberinin olmaması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Sağır sultan duydu, Sn. Faiz Sucuoğlu duymadı” dedi.

Erhürman, “Bir an önce ek bütçe ve bir ana önce planlama. İşin ciddiyetinin farkına varılması lazım. Doğru iş yapıldığı zaman, hükümetin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



25/02/2022 18:16