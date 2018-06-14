Erhürman: Hiçbir Yolsuzluk İddiasının Üstü Örtülmeyecek

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin yolsuzluk iddiaları konusundaki tavrının net olduğunu, hiçbir iddianın üstünün örtülmeyeceğini ama soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi ilkelerinin de ihlal edilmeyeceğinive soruşturmaların siyasi malzeme yapılmayacağını vurguladı

Erhürman şöyle konuştu

“Yolsuzluk iddiaları konusunda tavrımız net. Hiçbir iddianın üstü örtülmeyecek, iddiaların hukuki gerekleri yerine getirilecek. Ama hiçbir iddia ile ilgili olarak da ‘soruşturmanın gizliliği’ ve ‘masumiyet karinesi’ ilkeleri ihlal edilmeyecek, soruşturmalar siyasi malzeme yapılmayacak.”