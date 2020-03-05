Erhürman: Hidrokarbon meselesi temel motivasyon kaynağıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu.

“Çözüm olmazsa b planınız nedir” soru üzerine devam eden Erhürman şöyle konuştu:

3 şeyin birden konuşması gerektiğini düşünüyorum. Hidrokarbon meselesi temel motivasyon kaynağıdır. Bunu ciddi ciddi deşmek lazım. Kıbrıslı Türklerin bunu konuşması lazım. Parametrelerin tartışılmaması gerektiğini anlatmamız gerek. 2004’te evet dedik 2017’de ciddi açılımlar yaptık, 2020’de yine olmazsa BM’den beklediği bir şey var.

Annan 2004 sonrası bir raporunda ‘Kıbrıslı Türklerin izolasyonlarının hiçbir makul durumu kalmamıştır’ demişti. Guterres’in son 2 mektubunda yine aynı şeyler var.

Buna rağmen Rum tarafı çözümü bilinmez bir geleceğe ertelerse.

2004’te verilen doğrudan ticaret sözü ve diğer beklediklerimizi almak için BM’yi sürekli taciz edeceğiz ve alacağız.

Bunların ötesinde bir b planı gündemde değil.

Bunu çok net söylemiz gerek. Ben Crans Montana sonrası 2 buçuk yılı bir daha yaşatmam.

Berlin’e kadar 2 buçuk yıl geçti, 3 yıl oldu bu kabul edilebilir değil. Olsun diye masaya oturup bizden kaynaklanmadan olmadığında sözünü ettiğim hamleleri yaparım.

05/03/2020 23:41