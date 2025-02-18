Erhürman: Hristodulidis güven vermiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sunduğu Markaj programına konuk olarak Kıbrıs müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in güven vermediğini belirten Erhürman, “Ben samimiyetine inanmıyorum, ancak önyargılı hareket etme noktasında da değilim. İnşallah bizim girişimlerimiz sonucunda çözüm yoluna yönelir” dedi.

Kıbrıs müzakerelerinin en kritik noktasının siyasi eşitlik olduğunu vurgulayan Erhürman, bunun içi boş bir kavram olmadığını söyledi. CTP olarak müzakere masasına oturmak için dört temel şartlarının olduğunu belirten Erhürman, bunları şu şekilde sıraladı:

1. Dönüşümlü başkanlığı gayriresmî toplantıda kabul edeceksiniz.

2. Masaya oturmadan bileceğiz ki takvimli bir masa olacak.

3. Sonuç odaklı olacak.

4. Baştan bize taahhüt edilecek ki, yine Kıbrıs Rum tarafının ayak sürümesi nedeniyle masa çökerse biz bu statükoya dönmeyeceğiz.

Bu dört şartın Birleşmiş Milletler’in de şartı olduğunu belirten Erhürman, BM’ye “Bu sözleri sen söyledin, sen sahip çık” çağrısında bulundu. Hristodulidis’in bu şartları kabul etmesi durumunda çözüm yönünde ilerleme sağlanabileceğini ifade eden Erhürman, aksi takdirde Rum liderin "çözüm istiyor" algısını sürdüremeyeceğini dile getirdi.