Erhürman: Hükumet belirsizliklere belirsizlik eklemekle meşgul

CTP Genel Başaknı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun asgari ücret yorumunu eleştirdi.

Erhürman "İnsanlarımız ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayken, işçinin de işverenin de gözü kulağı asgari ücretteyken Hükumet belirsizliklere belirsizlik eklemekle meşgul" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle

Çalışma Bakanı yeni asgari ücreti açıklıyor, bir gün sonra Başbakan, "çok hızlı gidildi. Ortak paydada buluşulabilirdi" diyerek yeniden belirsizlik yaratıyor. Aylardır devam eden "hükumet içinde her kafadan ayrı bir ses uygulaması"nın yeni bir örneği.

İnsanlarımız ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayken, işçinin de işverenin de gözü kulağı asgari ücretteyken Hükumet belirsizliklere belirsizlik eklemekle meşgul. Bu ciddiyetsizliğin, sorumsuzluğun, bu ısrarla yönetmeme halinin sonu geldi. İnsanlarımız böyle bir "yönetim"i hak etmediğini biliyor!!!

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24/12/2021 11:20