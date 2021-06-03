Erhürman: Hükümet Kıbrıs Türk halkını taammüden yoksullaştırıyor!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hükümeti eleştirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki sorunlara dikkat çekerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

Turizmde ve yüz yüze yükseköğretimde hala netleşmiş bir plan olmadığını söyleyen Erhürman, "Türk lirası değer kaybediyor, zamlar geliyor ama hukuka, sosyal ve ekonomik akla aykırı hayat pahalılığını dondurma kararında ısrar devam ediyor" dedi.

"Emekli olup da çalışanlara getirilen hukuka aykırı ek mükellefiyetlerde de öyle" diyen Erhürman, hayvancılara, üreticilere, aylar öncesinde yapılması gereken planların yokluğunun bedelinin ödetildiğini belirterek, inşaat sektörünün köy yollarında bile devre dışı bırakıldığına dikkat çekti.

Hükümetin Kıbrıs Türk halkını taammüden yoksullaştırdığını vurgulayan Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Taammüden yoksullaştırma! Turizmde ve yüz yüze yükseköğretimde netleşmiş bir plan hala yok. Türk lirası değer kaybediyor, zamlar geliyor ama hukuka, sosyal ve ekonomik akla aykırı hayat pahalılığını dondurma kararında ısrar devam ediyor. Emekli olup da çalışanlara getirilen hukuka aykırı ek mükellefiyetlerde de öyle. Hayvancılara, üreticilere, aylar öncesinde yapılması gereken planların yokluğunun bedeli ödetiliyor. İnşaat sektörü köy yollarında bile devre dışı bırakılıyor... Özet: Hükümet Kıbrıs Türk halkını taammüden yoksullaştırıyor!"

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03/06/2021 17:50