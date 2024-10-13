Erhürman: Hükümet, meclis başkanlığı seçim sürecini demokrasiyi hiçe sayarak yürüttü

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı seçiminin demokrasinin temel ilkelerine aykırı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Erhürman, açıklamada, demokrasinin temel ilkelerine aykırı bir şekilde hükümetin Meclis Başkanlığı seçimi sürecini yürüttüğünü vurguladı. Erhürman, KKTC Anayasası'nın 1. maddesine atıf yaparak, demokrasiyi Cumhuriyet'in temel niteliklerinden biri olarak kabul eden anayasanın, çok adaylı bir seçimde retlerin çoğunlukta olduğu durumlarda bir adayın seçilmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Erhürman, özellikle tek adaylı bir seçimde dahi ret oylarının sayılması gerektiğine dikkat çekerek, Kutlu Evren ve Zorlu Töre'nin Meclis'teki seçim süreçlerinden örnekler verdi. Anayasaya aykırı bir yorumun, Meclis Başkanlığı seçimlerinde kabul oyları kadar ret oylarının da dikkate alınmasının zorunlu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Erhürman ayrıca, hükümetin aday değişikliğine gitmeksizin aynı kişiyi ısrarla Meclis Başkanlığı için dayatmasının, demokrasinin ve anayasa koyucunun anladığı anlamda bir hükümet olmadığını vurguladı. Meclis iradesinin ret oylarını yok saymanın, anayasanın demokrasiyi temel alan ruhuna aykırı olduğunu belirten Erhürman, bu süreçte hükümetin demokrasiye uygun bir tutum sergileyemediğini söyledi.