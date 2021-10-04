Erhürman: Hükümet Meclis’i de Yok Saydı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin sahip olduğu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyet olduğunu savundu.

Halkın özgüveninin sürekli zedelendiğini öne süren Erhürman, yaşananların Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunu olduğunu belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Bugüne Dair” programına konuk oldu.

Meclis’in itibarının bu kadar yerle bir olduğu başka bir dönem yaşanmadığını iddia eden Erhürman, Meclis’in halk nezdindeki itibarının her gün biraz daha aşağıya çekildiğini savundu. Meclis Başkanı’nın röportajına işaret eden Erhürman, “Tarihte böyle kötü bir hükümet görülmedi” dedi.

“HÜKÜMET MECLİS’İ DE YOK SAYDI”

Hükümetin, Meclis’i de yok saydığını ileri süren Erhürman, hükümetin, Anayasa’ya aykırı yasa gücünde kararname yaptığını savundu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Anayasayı, hukuku, halkın gözünün içine baka baka bu kadar paspas eden ve ben bunu yaparım diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Bu zihniyetin ne Anayasa ne de hukuk tanıdığını iddia eden Erhürman, “Fakat Anayasa’sını tanımadığı devleti sözde yüceltmeye de devam ediyor” dedi. Erhürman, yargının itibarının da zedelendiğini ifade etti.

“Sizden bir şey olmaz, sizin kurumsal yapınızdan bir şey olmaz” diyerek, halkın özgüveninin sürekli ‘dövüldüğünü’ öne süren Erhürman, bu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yoklukla malul kılmaya çalışan bir zihniyet olduğunu savundu.

“Bir halkı vurursunuz, döversiniz, öldürürsünüz ama yok edemezsiniz. Ama bir halkın özgüvenini yok ederseniz, evet o zaman o halkı yok etmeye ramak kaldı demektir” ifadelerini kullanan Erhürman, kendilerinin engellemeye çalıştıklarının bu olduğunu kaydetti. Erhürman şöyle devam etti:

“Kurumsal yapımıza sahip çıkmazsak, biz de aslında o oyunun parçası haline gelmeye başlarsak, bu zihniyeti, bizi getirmeye çalıştığı yere muhalif bir tonla eklemlenmiş oluruz. Bu memleketin kurumsal yapılarının yok edilmesine istemeden de olsa hizmet etmiş oluruz.”

CTP’nin geçtiğimiz dönemde 6 ilçede sokağa indiğine değinen Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu kadar kötüsünü hak etmediği için CTP’nin sokağa indiğini söyledi.

Erhürman, “Bizimle diyalog kurmak isteyen, daha sert ve birlikte hareket edecek bir muhalefetle, herkesle diyalog kurarız. Kim bizimle diyalog kurmak istiyorsa, kuruyoruz” diye konuştu.

“YAŞANANLAR KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞ SORUNUDUR”

“Kıbrıs Türk halkı fark etmek zorundadır ki yaşananlar Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunudur” diyen Erhürman şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısının yok edilmesi, Kıbrıs Türk halkının yok edilmesi anlamına gelir. Bu hükümet şu anda Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısını yok etmeye yemin etmiş gibi davranıyor.”

“KURUMSAL YAPI YERLE BİR EDİLDİ”

Asıl meselenin Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına sahip çıkmak olduğunu ifade eden Erhürman, halkın artık olan biteni izlemesi gerektiğini söyledi. Meclis’in açılamadığı gibi kapanmayı da beceremediğini ifade eden Erhürman, kurumsal yapının yerle bir edildiğini savundu.

Ülkede tarafsızlık ilkesinin de paspas edildiğini ileri süren Erhürman, memleketin bu hale gelmesinin sebebinin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultay yarışı olduğunu savundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM HER AÇIDAN ÇOK KRİTİK”

UBP’nin kurultaya konsantre olduğunu ifade eden Erhürman, önümüzdeki seçimin her açıdan çok kritik olduğunu kaydetti. Erhürman, şu anki Meclis’in başka hükümet ‘doğuramayacağının’ açık olduğunu belirtti.

Halkın bu Meclis’e dair beklentisinin kalmadığını savunan Erhürman, bu yapının, halkın iradesini temsil eden yapı olmadığını ifade etti.

Erhürman, “Bu Meclis, gerçek anlamda bir hükümet doğuramaz artık. Bu işin kışta bitmesi gerekiyor. Şu anda hükümet yok. Olmayan hükümet, 6 ay daha ömür biçmeye çalışıyor kendine. Gün geçtikçe, seçime yaklaştıkça daha da tuhaf laflar söylenmeye başlandı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise ülkede durmadığını ifade eden Erhürman, “Sayın Tatar nereden bilecek ki memlekette sorun var mı? Memlekette durduğu yok. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor haberi yok” dedi.

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04/10/2021 14:27