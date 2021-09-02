Erhürman: Hükümet, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin topluma karşı ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalıştığını vurguladı. Erhürman, Kanal SİM’de Serhat İncirli’nin hazırlayıp sunduğu Günaydın Kıbrıs programına konuk olarak gündeme özel değerlendirmelerde bulundu. Bakanlar Kurulu’nun PCR testlerinin ücretlendirilmesi konusunda aldığı kararın beceriksizlik, basiretsizlik ve konsantrasyon kaybı olduğu dile getiren Erhürman, Kuzey Kıbrıs’ın vaka sayılarında kırmızı ülke kategorisinde yer almasına rağmen 21 günde bir antijen test uygulamasının vakaların daha da yaygınlaşmasına yol açacağını işaret etti. Toplumdan gelen yoğun tepki sonrası hükümetin sadece antijen testlerinin ücretsiz yapılması konusunda geri adım attığını anımsatan Erhürman, bunun normalleştirilmeye çalışıldığını, hükümetin ‘ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalıştığınıi’ ifade etti.

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02/09/2021 13:33