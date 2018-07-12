Erhürman: Hükümet önlem aldı ve almaya da devam ediyor

Başbakan Tufan Erhürman, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybının devam ettiğine dikkati çeken Erhürman, “Biz hiç dahil olmadığımız süreçte son 3-4 gün içerisinde TL’de ciddi bir değer kaybı var ve bu değer kaybı başta akaryakıt ve elektrik olmak üzere çeşitli metalarda tüketiciye yansıyor. Bizim kontrolümüz gittikçe zayıflatıyor” dedi.

Yaşanan bu durumun bütçe öngörülerini saptırdığına vurgu yapan Erhürman bu bizim için ciddi bir sıkıntı, bununla ilgili hükümetimizin daha önce çeşitli önlemler aldığını herkes biliyor . Hükümet hiçbir önlem almadı denmesi ciddiyetten uzak yaklaşımlar ortaya çıkarıyor. Hükümet önlem aldı ve almaya da devam ediyor’’ dedi.

‘Hükümet olarak bu konuda çaresiz oldukları’ görüşünü hiçbir şekilde kabul etmediklerine vurgu yapan Erhürman Pazartesi günü yapacakları toplantıda alınacak önlemleri daha ayrıntılı şekilde anlatacaklarını kaydetti.