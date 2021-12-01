Erhürman: Hükümeti yine CTP kuracak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinden sonra CTP’nin iktidar olacağını ve ülkede Euro’ya geçiş meselesini konuşacaklarını söyledi.

Erhürman, Girne İlçesi Çatalköy Ocak Örgütü’nün düzenlediği dayanışma yemeğine katılarak bölge halkına seçime yönelik hedeflerini anlattı.

CTP’den yapılan açıklamaay göre, etkinlikte Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe yöneticileri ve milletvekilleri de hazır bulundu.

23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlerin ardından hükümeti yine CTP’nin kuracağını söyleyen Erhürman, “Yeni siyaset denilerek Sarayönü politikasına geri dönenlerin, geçmişte CTP sayesinde Kıbrıs Türk halkının tırnaklarını kazıyarak elde ettiği kazanımları birer birer yok etmeye çalıştığını” öne sürdü ve göreve geldikten sonra bu zihniyete de “dur” diyeceklerini vurguladı.

“BİZ BU ÜLKEYİ İSTİKTARLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYLA BULUŞTURACAĞIZ”

Erhürman, 2018 yılında CTP’nin hükümet olduğu dönemde de döviz krizi yaşandığını ve o dönem yaptıklarının tarihe not edildiğini ifade ettiği konuşmasında, CTP ile diğer partilerin farkının bu noktada ortaya çıktığını söyledi.

Kendilerinin aldıkları önlemler sayesinde halkın döviz krizi karşısında alım gücünü koruduklarını söyleyen ana muhalefet lideri Erhürman, geçtiğimiz dönem hükümette çok kısa bir süre kalmalarına rağmen çok güzel işler yaptıklarını hatırlattı ve “Bu kez CTP çok daha uzun bir süre iktidarda kalacak. Biz bu ülkeyi istikrarlı bir şekilde dünyayla buluşturacağız ve bu halkın kendi ayakları üzerinde durduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Zaman Kıbrıs Türk halkının üzerine serpilmeye çalışılan ölü toprağını atma zamanıdır” dedi.

“EURO MESELESİNİ CTP KONUŞACAK”

Erhürman, konuşmasına şöyle devam etti:

“CTP geliyor, Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duruyor. CTP geliyor, çözüm umutları yeniden yeşeriyor. CTP geliyor, çözüm için doğru zemine yeniden basmaya geliyor. CTP geliyor, Avrupa’yla yeniden buluşuyoruz. CTP geliyor, halkımızı dünyaya yeniden açıyoruz. Euro meselesini CTP konuşacak. Okullarda tam gün eğitimi ve fırsat eşitliğini de CTP konuşacak. Yerel gelirlerimizle yerel giderlerimizi karşılamayı CTP konuşacak. Bu seçimden sonra hükümeti yine CTP kuracak.”

KIROK: “7 AY SONRA BU ZAFERİ HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ”

CTP Çatalköy Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok da konuşmasında, CTP’li belediyelerin olduğu yerlerin adanın en yaşanabilir noktalar olduğunu söyledi ve bu kaliteyi Çatalköy’e de getireceklerini vurguladı.

Kırok, “Geçmişten günümüze kadar bölgemize kazandırılan herhangi bir yapı yok. Kapı kapı gezip herkesin derdini dinleyeceğiz. Çatalköy’ü çağdaş yaşanabilir ve herkesin imrenerek baktığı bir belde yapacağız. Bunun sözünü veriyorum. 7 ay sonra bu zaferi kutlayacağız” dedi.

KİŞİ: “ÇATALKÖY’ÜN İNANCI TAM”

Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ise Çatalköylülerin yepyeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını, halkta bu inancı gördüğünü söyledi. Girne İlçesi olarak 3-4 aydan beridir seçim startını verdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kişi, 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerde CTP'nin çok güçlü bir şekilde iktidara geleceğini ifade etti.

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01/12/2021 17:52