Erhürman, hükümetin meclisi açmayarak ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle yönettiğini iddia etti

Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama Yılının açılışında mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin kendi kurduğu özel komitesindeki erken seçim tarihini bile karara bağlayamadığını belirterek “Bu hükümet yok hükmünde” diye konuştu.

Erhürman, hükümetin meclise yasa getirmeden ülkeyi kanun hükmümde kararnameler ile yönettiğine dikkat çekerek, Meclise toplam 6 yasa tasarısı getiren hükümetin bu dönemde 74 kanun hükmünde kararname çıkardığını meclisin tüm süreçlerden dışlandığını ifade etti.

Erhürman, “İtibarını yerle bir ettiğiniz bir meclisin açılışındayız. Kapanma kararı alınmadan kapanan bir meclisin sözde açılışındayız. Sayın Başbakan siz meclisi ne hale getirdiğinizi daha ne yaşanması lazım bu memlekette?” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da meclise bilgi vermediğini anlatan Erhürman, Cumhurbaşkanı ‘Ulusal Konsey’ kuracağım derken meclis Kıbrıs sorununda tamamen dışlandı. Siyasi partiler sis bitkisi gibi Cenevre’ye götürüldü. Böyle itibarsızlık olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın tek başına öneriler hazırladığını ve meclise bu konuda hiçbir bilgi verilmediğini dile getiren Erhürman, “Egemenlik egemenlik diyorsunuz, egemenlik rozet midir? Nerede egemenlik, nerede meclisin iradesi?” diye konuştu.

Seçim kararı ile ilgili özel komitede alınan seçim kararını geçiremeyen hükümetten bahseden Erhürman “Bu kadar beceriksizlik, bu kadar basiretsizlik bu kadar Anayasa’ya saygısızlık görülmedi” dedi.

Erhürman hükümetin meclisi açmayarak ülkeyi yasa gücünde kararnameler ile yönetmesini eleştirerek, mecliste Pazartesi günü nisap sorunu yaşanmasının beklendiğine vurgu yaptı.

Erken seçim kararı alan hükümetin Başbakanı Saner’in KKTC’nin tamamını serbest bölge yapacak bir çalışma hazırladığını açıkladığını anlatan Erhürman, “Kimsenin bu çalışmadan haberi yok. KKTC’de atış serbest, bu kadar serbest davranıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Mühendis ve Mimar Odaları’nın Külliye ile paspas edilmeye çalışıldığını anlatan Erhürman, “Kıbrıs Türk Halkı’nın böyle bir yeteneği yok mı, mimar da getirtmeye kalktınız” şeklinde konuştu.

Özel okullarla, devlet okullarında okuyan çocuklar arasında eşitliğin bozulduğuna vurgu yapan Erhürman, “Özel okullarda okuyan çocuklar her gün okula giderken, devlet ilkokullarında seyreltilmiş eğitime gidiyor” dedi.

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01/10/2021 12:27