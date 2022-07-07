Erhürman: İhalesiz akaryakıtın zararı 79 milyon 393 bin 411 TL

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ihalesiz yakıt alımının maliyeye zararını 4 milyon 615 bin 896 dolar (79 milyon 393 bin 411 TL) olarak açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP milletvekilleri bugün CTP Genel Merkezi’nde bir basın açıklaması yaptı.

Hükümetin 4 defa ihalesiz akaryakıt alımı yaptığını kaydeden Erhürman “İhalesiz akaryakıt alımların nedeniyle devletin uğratıldığı zarar 4 milyon 615 bin 896 dolar yani bunun TL karşılığı 79 milyon 393 bin 411 TL. Biz bunu minimum zarar olarak hesapladık” ifadelerini kullandı.

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07/07/2022 16:59