Erhürman, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti

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21/05/2021

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Erhürman, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul etti. Görüşmede Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da hazır bulundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Parti Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede geçen ay Cenevre’de düzenlenen gayriresmi 5+BM Kıbrıs toplantısı ve sonrasına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Garantör ülkelerden birisi olan ve aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi temsilcisinden birisi olan Birleşik Krallık’a CTP’nin bu toplantıya ilişkin görüş ve pozisyonu aktarıldı.

Açıklamada, “İngiliz Yüksek Komiseri tarafından ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne dair pozisyonunun ilgili tüm BM kararları ve parametreleri doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğu yeniden teyit edildi” ifadesine de yer verildi.

 

21/05/2021 18:02
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TAGS: Erhürman, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti, haberkibris, kıbrıs,
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