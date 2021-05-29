Erhürman: İnsanlar iki kat yoksullaştırılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin sosyal- ekonomik durumunu ve son günlerde üst üste yapılan zamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Erhürman “Hükumet? “Süreci çok iyi yönetiyoruz. İşler tıkırında”!!!”ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın açıklaması şöyle:

1. Akaryakıt ve tüp gaz zamları, hayat pahalılığını hukuka/sosyal ve ekonomik akla aykırı biçimde dondurma kararıyla birlikte devreye sokuluyor ve insanlar iki kat yoksullaştırılıyor.

2. İşsizlik artıyor. Yoksullaşma derinleşiyor. Kasaptan 10 TL’lik kıyma alan insanlar var.

3. Maliye zorda. Protokol orada ama para gelmeyince, 300 milyona kadar borçlanma kararıyla birlikte, ek faiz yükü altına girilmeye hazırlanılıyor.

4. Bütün uyarılarımıza karşın Protokol’deki aktarmaların takvimi belirlenmediği için Maliye’de öngörülemezlik artıyor.

5. Emekli olup da çalışmaya devam edenlere, hem de giderlerini karşılayacak gelir elde edemedikleri bu dönemde, hukuka aykırı biçimde ek mali külfet yükleniyor.

6. Sterlin 12.15’in üstünü zorluyor.

7. Banka borçları ötelenmiş durumda ama faizler işlemeye, döviz yükselmeye devam ediyor.

8. Kapıların açılmasında, turizmde, yükseköğretimde yüz yüze eğitimde plan, talebin genişlemesine ilişkin öngörüsüzlüğü ortadan kaldırmaya yönelik somut adım yok. Ama gelir elde edemeyen özel sektörün giderleri aynen devam…

Hükumet? “Süreci çok iyi yönetiyoruz. İşler tıkırında”!!!

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29/05/2021 14:18