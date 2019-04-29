Erhürman İslam Konferansı Gençlik Formu Başkanını kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, İslam İşbirliği Teşkilatının bir kuruluşu olan İslam Konferansı Gençlik Forumu-Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) Başkanlık görevini Ocak’ta üstlenen Taha Ayhan’ı kabul etti.

Başbakanlık’taki görüşmede Ayhan, ziyaret gerekçelerinin arasında Gençlik Dairesinin de üye olduğu İKGF-Dİ’nin gençlikle ilgili projelerini anlatmak olduğunu kaydetti.

Taha Ayhan, KKTC ziyaretinin, görevi devraldıktan sonraki ilk yurt dışı ziyareti olduğunu, yeni dönemdeki projelerini de aktarmak üzere bu ziyareti planladıklarını kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türkü’nün görünürlük açısından bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını, dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kıbrıs Türkü açısından önemli bir mecra olduğunu ifade etti.

Erhürman, Ayhan Taha’nın başkanlık görevinde başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kabulde Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolak da hazır bulundu.