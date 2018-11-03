Erhürman: İşyeri denetimleri artarak devam edecek

Başbakan Tufan Erhürman, Ticaret Dairesi’nin işyeri denetimlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Sosyal Medya Hesabı aracılığıyla açıklama yapan Erhürman, Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname apsamında sebze ve meyve toptancılığı yapan 21 işletmeden mal alım ve satış faturalarının talep edildiğini, belgelerin Bakanlığa ulaştığını ve incelemelerin başladığını açıkladı.

Erhürman, Ticaret Dairesi’nin Ağustos’ta 363, Eylül’de 524, Ekim’de ise 594 iş yeri denetlendiğini belirtti…

Başbakanın açıklamasına göre denetimler sonucunda, kesilen ceza, Ağustos’ta ayında 9 bin 878, Eylül’de 16 bin 244 TL, Ekim ayında ise toplam 68 bin 472 TL ceza kesildi…

Ağustos’ta 49 bin 713 TL, Eylül’de 52 bin 658 TL, Ekim’de de 88 bin 659 TL’lik malın müsadere edildiğini kaydeden Erhürman, “Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname kapsamında Ekim ayında sebze ve meyve toptancılığı yapan 21 işletmeden Mayıs 2018–Eylül 2018 tarihleri arasındaki mal alım ve satış faturaları talep edildi. Belgeler Bakanlığa ulaştı ve incelemeler başladı”

BRT