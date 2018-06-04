Erhürman: İTÜ arazisiyle ilgili sözleşme iptal edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda bugün ayrıca Taşınmaz Mal Tasarruf ve Kıymet Takdiri Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı…

Komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Güvercinlik bölgesinde oluşacak olan Sanayi bölgesi ve buna bağlı çevrede gelişmeyi öngören yasa tasarısına olumlu baktıklarını ve kabul oyu vereceklerini söyledi…

İTÜ’ye tahsis edilen bir arazinin kiralanma durumundan çıkarılması olayına da değinen Berova, söz konusu arazinin bu aşamadan sonra ne olarak kullanılacağını sordu…

Başbakan Tufan Erhürman da İTÜ arazisiyle ilgili sözleşmenin iptaline ilişkin Meclis kürsüsünden birçok kez bilgi verdiğini belirtti…

Türkiye yetkililerinin de iptal edilmesi yönünde tavır ortaya koyduğunu kaydeden Erhürman, oradaki araziye üniversite yapılması düşüncesinde olduklarını kaydetti…

Arazinin Devlet Emlak Malzemeye devredilmesinin söz konusu olmadığını, o bölgedeki arazilerin 5-6 statüde olduğunu kaydeden Erhürman, “sonuç itibarıyla projelendirilmiş bir şey yoktur” dedi…

Konuşmaların ardından tasarı madde madde görüşülerek geneli oy birliği ile kabul edildi…

Tasarının ivediliği olmaması nedeniyle bütününün oylanması bir sonraki birleşimde yapılacak….