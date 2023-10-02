Erhürman: Kalkınma planı hükümet programı değil, halkın planıdır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yoksullaşmayı, yoklaşmayı, yolsuzlukları ve çocuklarının göç etmek zorunda bırakılmasını kabul etmediğini söyledi. Meclis Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Erhürman, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kıbrıs Türk halkının en karanlık ve en sıkıntılı günlerinden geçtiğini ifade eden Erhürman, alım gücünün her gün daha da düşmesi ile birlikte yoksullaşmanın diz boyu olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklerin artık ev alamadıklarını, kiraya dahi çıkamadıklarını dile getiren Erhürman, inşaat sektöründeki gelirden büyük payı alanların da artık yabancılar olduğunu ve istisnai vatandaşlıklarla şirket kurmalarının önünün açıldığını ifade etti. Erhürman yabancıların şirket kurmasıyla birlikte yerli yatırımcıların varlıklarını tehdit eden bir rekabetle karşı karşıya bırakıldıklarını vurguladı.

“Kalkınma planı hükümet programı değil, halkın planıdır!”

Ülkeyi yönettiğini iddia eden gayrı meşru hükümetin geçtiğimiz hafta açıkladığı uzun vadeli kalkınma planıyla ilgili konuşan Erhürman, kendilerinin yıllardır ülkede birtakım tedbirlerin alınmasının yolunun planlamadan geçtiğini anlattığını ancak hükümetin bunu dikkate almadığını söyledi. Hükümetin kimseyle istişare etmeden tamamen kendi içinde yürüttüğü sözde bir çalışmayla, sözde ön hazırlıkları tamamlayarak işin şovunu yaptığını belirten Erhürman, şunları söyledi:

“Böyle bir plan hükumet programı değil, Meclis planı, dahası halk planıdır. Ama belli ki ülkeyi yönettiğini iddia edenler ya bunun farkında değildir, ya da farkında değilmiş gibi davranmayı tercih etmektedir. Bir nüfus politikası ve katılımcılık olmaksızın böyle bir planın asla yapılamayacağını defalarca söylemiş olmamıza karşın, ortada bunu dikkate alan bir yaklaşım yoktur. Çünkü samimiyet yoktur, şov vardır. İrade yoktur, iradesizlik vardır. Bu halkın yok oluşuna dair bir endişe, gaile yoktur, yok hükmünde sözde bir hükumet vardır.”

“KIB-TEK’i zarara uğrattığınız Sayıştay raporlarıyla kanıtlandı”

Dört yıldır hükümetin görevde olmasına karşın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) ait santrallere bakım ve onarımın yapılmadığını, bundan dolayı da güneyden çok daha pahalıya elektrik alınarak kurumun zarara uğratıldığını ifade eden Tufan Erhürman, bunun yanında ihalesiz akaryakıt alımlarıyla da kurumun zarara uğratıldığının Sayıştay raporlarıyla kanıtlandığını belirtti. Erhürman tüm bunlara ek olarak sınavsız ve münhalsiz istihdama yönelerek kurumun personel maliyetlerini, verimliliği ve liyakatı hiçbir biçimde gözetmeksizin fütursuzca artırmaya devam edildiğini vurguladı.

“Siz utanmıyorsunuz ama halk utanıyor”

“Hükümet” mensuplarının son günlerdeki açıklamalarına baktıklarında utanç verici pek çok şeyin üstünü örtme, her şeyi normalleştirme çabalarının nasıl doruklara tırmandığını gördüklerini ifade eden Tufan Erhürman, “Meclis bu halkın. Biz seçilmiş milletvekilleriyiz ve elbette halkın bize verdiği görev ve yetkinin gereklerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğiz” dedi. Erhürman, “Bu halk, yaptıklarınızdan, hallerinizden, kurumlarımızı, insanlarımızı itibarsızlaştırmanızdan, bu ülkeyi, bu halkı içine düşürdüğünüz durumdan utanç duyuyor. ‘Onlar utanmıyor, biz utanıyoruz’ diyor. Ve bize, yalnızca bize değil, bu halkın tüm örgütlerine, tüm kurumlarına bir görev yüklüyor. ‘Bu zihniyet gitmeli ve herkes bunun için elinden geleni yapmalı’ diyor. ‘Meclis’te de, sokakta da yapmalı’ diyor. Bilin ki bu halk yoksullaşmayı, yoklaşmayı, yolsuzluğu, çocuklarının göç etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyor. ‘Bir an önce’ diyor ve utançtan kurtulmak istiyor. Biz bu halkın seçilmiş temsilcileriyiz ve görevimiz belli. Bu halkın iradesinin gereğini yerine getireceğiz. Gideceksiniz ve bu halk toplumun bütün kesimleriyle birlikte bu ülkeyi yönetmeye ehil olduğunu gösterecek” şeklinde konuştu.