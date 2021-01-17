Erhürman: Kaosun nedeni kriz masasının olmaması

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı koronavirüs önlemleri sonrasında yaşanan kaos nedeniyle açıklama yaptı. Erhürman, İki farklı yasal organdan iki farklı karar çıktığına ve kaos yaşandığına dikkat çekerek, "Marttan beri söylediğimiz kriz masasını derhal çağırın" ifadesini kullandı.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Marttan beri söylüyoruz. Krizi yönetmenin birinci şartı güveni sağlamaktır. Güveni sağlayabilmek için de kararları almadan önce gerekli tüm istişareleri samimiyetle tamamlamanız gerekir. İki farklı yasal organdan iki farklı karar çıkması yarattığınız kaosun geldiği son aşamadır. Bu, dileyen dilediği karara uyacak, aslında hiçbir karar tam bir devlet otoritesiyle uygulanamayacak demektir.

Sağlığı da ekonomiyi de allem gallem ettiğiniz yetti. Marttan beri söylediğimiz kriz masasını derhal çağırın. Yönetmiyorsunuz ve her adımınızda yeni bir kaos yaratmaktan başka hiçbir iş yapmıyorsunuz

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17/01/2021 11:56