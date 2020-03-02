Erhürman: Kapıların kapatılmasının koronavirüsle ilgili hiçbir alakası yok

Mecliste,İç tüzüğün 62. maddesi uyarınca CTP Grubu adına konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman da hastane yangını ve sınır kapılarının kapanması konusunda söz aldı.

Erhürman İdlib’de yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şehit aileleri ve Türkiye’ye başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, hastane yangını konusunda duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Herkesin cansiperane bir çaba gösterdiğini, ancak hastaların taşınması konusunda tam bir kaos yaşandığını, kriz masası oluşturulması ile yangının başlama anı arasında ciddi bir süre olduğunu kaydeden Erhürman, organizasyon yeteneğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kapıların kapatılması konusunda ise, alınan kararın tek taraflı olduğunu vurgulayan CTP Genel Başkanı Erhürman, üretilen kararda kapıların bir hafta süreyle kapatılması ve bir hafta sonra durumun değerlendirileceğinin bulunduğunu anımsattı.

Kapıların kapatılmasının yapılan işten de anlaşılacağı gibi koronavirüsle ilgili hiçbir alakası olmadığının görüldüğünü söyleyen Erhürman, bu konuda verilen tepkinin yetersiz olduğunu, herkesin harekete geçmesi, harekete geçilen noktanın yetersiz kaldığı görüşünde olduğunu söyledi.

Rum yönetiminin yaptığı uygulamaların son derece tutarsız olduğu görüşünü dile getiren Erhürman, konunun çözülmesi için BM’ye ve gerekli yerlere, bir an önce gerekli girişimlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeyken çok sayıda vatandaşlık verildiği ve istihdam yapıldığı duyumları aldığını söyleyen Erhürman, çok kısa bir süre içinde 2020 içinde kaç yeni vatandaş yapıldığını ve kaç istihdam yapıldığının Meclis ve kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

02/03/2020 15:48