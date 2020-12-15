Erhürman: Kararlar sektörlerle görüşülmeden alınıyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türklerin koronavirüs önlemleri nedeniyle geçişlerinin durdurulmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "aramızdan birileri kamu sağlığı için çoluğunun çocuğunun rızkından feragat etmek zorunda bırakılıyor" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

“Elbette önce sağlık. Eldeki veriler kamu sağlığı için birtakım sınırlamalar getirilmesini zorunlu kılıyorsa bu kararlar verilecek. Ama sonuç şu: Aramızdan birileri kamu sağlığı için çoluğunun çocuğunun rızkından feragat etmek zorunda bırakılıyor. Bu durumda kamunun da toplam gelirlerinden ayrılacak payla onlara destek olması gerekiyor.

Oysa %11'lik prim desteği, 1500 TL'ler ve 2000 TL'lerden bu insanların (bizim ulaşabildiğimiz verilere göre) toplam 255 milyon TL civarında alacağı var. Güneyde çalışan işçilere işe gitme deniyor ama herhangi bir destek yok. Kararlar her zamanki gibi sektörlerle ve ilgililerin temsilcileriyle görüşmeden alınıyor ve hiçbir hazırlık yapmalarına olanak tanınmadan hemen uygulanıyor. Dahası, yine hep olduğu gibi kararlar durmadan değişiyor. Sonuçta güven sağlanamıyor.

Biz kriz yönetimi böyle olmaz dedikçe birileri sürekli "başarılarından" söz ediyor. Unutmayın ki sizin kendi "başarınız" diye tanımladıklarınızın bedelini bu insanlar ödüyor!!!”

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15/12/2020 12:11