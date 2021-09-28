Erhürman: ‘Kaynak yok’ denilen ülkede kaynakların doğru kullanılmaması kabul edilemez

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kalkınma Bankası ile Koopbank’ın hakkında çıkan haberlere işaret ederek, ‘Kaynak yok’ denilen ülkede kaynakların doğru kullanılmamasını daha fazla kabul etmek mümkün değil!” dedi.

Erhürman, Kalkınma Bankası’ndan alınan kredilerin yüzde 53’ünün geri ödenmemiş olmasına ve Koopbank’ta batık krediler için soruşturma isteyen üyelerin görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, “İki haberin de takipçisi olacağız... Ama bununla yetinmek doğru değil. ‘Kaynak yok, kaynak yok’ denilen ülkede kaynakların doğru kullanılmamasını daha fazla kabul etmek mümkün değil!” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Art arda iki haber: Birincisi Kalkınma Bankası kredilerinin % 53'ünün geri dönmemiş olmasına; ikincisi ise KOOP-BANK'ta batık krediler için soruşturma isteyen üyelerin görevden alınmasına ilişkin.

İki haberin de takipçisi olacağız... Ama bununla yetinmek doğru değil. Kaynak yok, kaynak yok denilen ülkede kaynakların doğru kullanılmamasını daha fazla kabul etmek mümkün değil! Yapacağımız iş, hükumette olduğumuz dönemde başlattığımız ama tamamlamaya hükumetin ömrünün yetmediği çalışmayı tamamlamak. KIB-TEK'te de, Kalkınma Bankası'nda da, KOOP-BANK'ta da, Vakıflar Bankası'nda da yönetim kurullarında siyasi atamayı kaldırmak, oraları profesyonelleştirmek ve kurumları siyasetten özerkleştirmek. Bu ülkede yatırım yapacak kaynak yok diyenler kaynağın var olduğunu o zaman görecek!!!

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28/09/2021 19:34