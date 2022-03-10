Erhürman: Kendi kendini yönetemeyen krizi nasıl yönetsin?

Erhürman'ın açıklaması şöyle: Sterlin 19.7... Akaryakıta bir okkalı zam daha... Hayvancılar üretimi durduracaklarını, toplu taşımacılar kontak kapatacaklarını açıklıyorlar. Elektrik ve akaryakıt zamlarının hayat pahalılığını patlatacağı kesin. Bu krizin yönetilmesi, halkın göreceği zararın mümkün olduğunca azaltılmasının sağlanması gerekiyor.

Gelin görün ki gerek meclis başkanlığı seçimi, gerekse bakan "istifası" ortada kendi kendini dahi yönetmekten aciz bir hükumet olduğunun en açık göstergesi! Kendi kendini yönetemeyen krizi nasıl yönetsin?!!

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10/03/2022 20:08