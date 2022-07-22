Erhürman: Kesintilerin nerede kullanılacağını açıklama zamanıdır

ads ads ads ads
22/07/2022

ads
Erhürman: Kesintilerin nerede kullanılacağını açıklama zamanıdır

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamuda maaşlardan kesinti yapılacağı açıklaması üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Erhürman kesintilerin nerede kullanılacağının açıklanmasını istedi.

Erhürman'ın yaptığı açıklama şöyle:

Kamuda 15,000 TL üzerinde maaş alanlardan % 20 kesinti kararı! Hesap kitap nasıl yapıldı, yapılacak, kiminle istişare edildi, ayrıntıları öğrenince bunları konuşacağız elbette.

Ama açıklamada yer alan "sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek zorundayız" kısmı önemli. Bu kesintilerin nerede kullanılacağını açıklama zamanıdır. Mesela günlerdir gündemde tuttuğumuz asgari ücret için ihtiyaçlı esnafı ve sektörleri belirleyip, istihdamı koruma adına maaş desteği verme sizin de gündeminizde mi? Yoksa, "keselim, Maliye'de kalsın da istediğimiz gibi kullanalım" mı hesap?! Bu açıklanmadan kesinti olmaz! Bilin!

22/07/2022 16:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.