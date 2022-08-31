Erhürman: KIB-TEK'te kaçıncı istifa/görevden alma/atama?

ads ads ads ads
31/08/2022

ads
ads
Erhürman: KIB-TEK'te kaçıncı istifa/görevden alma/atama?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nda yapılan değişikliklere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman yaptığı açıklamada “KIB-TEK'te kaçıncı istifa/görevden alma/atama? Peki ya Bakanlar Kurulu'nda? Bürokraside? İnsan ister istemez, sekiz ay önceki seçim sürecinde dillerden düşürülmeyen "istikrar" sözcüğünü hatırlıyor!” ifadelerini kullandı.

31/08/2022 20:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Erhürman: KIB-TEK’te kaçıncı istifa/görevden alma/atama?
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.