Erhürman: KIB-TEK'te kaçıncı istifa/görevden alma/atama?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nda yapılan değişikliklere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman yaptığı açıklamada “KIB-TEK'te kaçıncı istifa/görevden alma/atama? Peki ya Bakanlar Kurulu'nda? Bürokraside? İnsan ister istemez, sekiz ay önceki seçim sürecinde dillerden düşürülmeyen "istikrar" sözcüğünü hatırlıyor!” ifadelerini kullandı.

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31/08/2022 20:28