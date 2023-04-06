-Erhürman: “Kıb-Tek’te ‘taş taş üstüne’ koymadılar”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis'e yürüyerek, Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Meclis Genel Kurulu’nda “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine karşı eylemine destek verdi.

CTP temsilcileri ve üyeleri, “ülkenin enerji ihtiyacını ihalesiz olarak ve 15 yıllık sözleşme ile bir şirkete devretmek" için hazırlandığını ifade ettiği "Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı"na karşı Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis’e yürüdü.

CTP’nin yanı sıra Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) ve bazı sendika ve sivil toplum örgüt temsilcileri de yürüyüşe katıldı.

Eylemcilerin Meclis önüne gelmesiyle birlikte, Meclis’te bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve CTP Milletvekilleri de eylemcilerin yanına gelerek destek bildirdi.

Burada Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, basına açıklamalarda bulundular.

-Bıçaklı: “Yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılmadı, kurum bilerek ve isteyerek bu noktaya getirildi”

Bıçaklı, “Aksa’ya teslim olmamak için Kıb-Tek’e yatırım yapılması gerektiğini yıllardır söylediklerini, toplumun malına sahip çıkılması için yıllardır eylem yaptıklarını ifade ederek, 2019’da hükümetin kendileriyle protokol imzaladığını, elinde evraklar olduğunu belirtti.

“Yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılmadığını, kurumun bilerek ve isteyerek bu noktaya getirildiğini” savunan Bıçaklı, bir milletvekilinin “Napalım artık bu noktaya geldik, Aksa’ya vermekten başka çaremiz mi var?” ifadesinde bulunduğunu söyleyerek, “Kimin malını kime satacan” diyerek eleştirilerde bulundu.

- “Aceleniz ne, önünüzde dört yıl daha var”

“Meclis’te hükümete destek veren milletvekillerinin ‘halk, bize yetki verdi biz böyle yöneteceğiz’ dediğini” belirten Bıçaklı, “Halk sana bu ülkeyi yaptığın yemin doğrultusunda yönetmeye yetki verdi, halk sana bu ülkeyi satma yetkisi vermedi… Aceleniz ne, önünüzde dört yıl daha var” ifadelerini kullandı. Bıçaklı, “Toplum olarak ülkenin kurumlarına yatırım yaparak, sahip çıkmaya hazır olduklarını” kaydetti.

Kıb-Tek yönetimine ve hükümet temsilcilerine “yalan, dolandan vazgeçin” diye seslenen Bıçaklı, “Eylemde olan Kıb-Tek çalışanı El-Sen üyeleri geçen akşam 2 saatte bu ülkenin tüm arızalarını giderdi ve tüm adaya enerji gelmesini sağladı. Ancak siz çıkıp diyorsunuz ki ‘El-Sen üyeleri sabotaj yaptı’ . Buradan iddia ediyorum ki; sabotaj yapan Kıb-Tek Genel Müdürü ve yönetimidir. Polis gitsin müdahale etsin” dedi.

-Erhürman: “Kıb-Tek’te ‘taş taş üstüne’ koymadılar”

Bıçaklı’nın ardından söz alan CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, “İçeride kürsüde bir milletvekili arkadaşımız var. Onun dışında içeride, bu memleketin tarihinde KIB-TEK’e bir kuruşluk yatırım yapmayanlar, KIB-TEK’te taş üstüne taş koymayanlar var” dedi.

Erhürman “hükümeti” işaret ederek, “İçeride, 2019’da El-Sen ile protokol imzalayıp da ‘Biz bu ülkeye santral alacağız’ diye söz verip, üstünden dört sene geçtikten sonra ‘Ne yapalım bizden öncekiler almadı’ diye birbirini ihbar edenler var” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel’in bu sabah Meclis’teki konuşmasına işaret eden Erhürman, “Sanki kendilerinden öncekiler 2019’dan bu yana UBP hükümeti değilmiş gibi, ‘santralin bakımını onarımını yapmadılar, bize kaldı, biz de şimdi sıkıntı çekiyoruz’ diye kendi arkadaşlarını ihbar edecek noktaya gelenler var” dedi.

-“İçeride, ‘az kaldı, gidiyor olanlar’ var…”

Erhürman, “Sayıştay raporuyla, ihalesiz akaryakıt alınması sevdasıyla KIB-TEK’in zarara uğratıldığını” belirtti. Bunun sonucunda ise halkın, güneyden pahalıya elektrik almak zorunda bırakıldığını vurgulayan Erhürman, “İvediliği bile olmayan yasa tasarısıyla ilgili bugün olağanüstü Meclis toplantısı yaptılar. Sayın Üstel kabul etti, bir yıl var sözleşme bitmesine, üç yıl da uzatma hakkı var. Dolayısıyla dört yıl içinde yatırım da planlanabilir ve enerji politikası da bu ülkenin insanlarıyla yapılabilir. Ancak içerde bu halka inanmayanlar, koltukta oturan ama bu ülkeyi yönetme gibi bir iddiası olmayanlar var. İçeride; ‘az kaldı, gidiyor’ olanlar var” ifadelerini kullandı.

-“Yine, kendileri dışında herkesi ‘Rumcu’ ilan etme yoluna başvurdular”

Hükümetin ‘panik’ havası içinde olduğunu savunan Erhürman, “Ne zaman ki bu arkadaşlar yapmak istedikleri şeye makul gerekçe bulamazlar, kendileri dışında herkesi ‘Rumcu’ ilan ederler” dedi.

“Meclis başkanlığında oturan zat-ı muhterem, stenoları meclis kürsüsünden tehdit etti” diyen Erhürman, bu tehditlere “pabuç bırakmayacaklarını” ve “içerde de dışarıda da bu mücadeleye devam edeceklerini” söyledi.

Erhürman, “Bu mücadele, Kıbrıs Türk halkının ayakları üzerinde durma, kendi kendini yönetme, onur ve özgüven mücadelesidir. Bu mücadele Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Haber: Afet İlban-Anıl Işık

Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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06/04/2023 19:02