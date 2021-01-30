Erhürman: Kıbrıs sorunu bu öngörüsüzlükle yönetildikçe vay halimize

CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına gösterilen tepkiyle ilgili açıklamayı yaptı. Erhürman, yetkililerin bukararı beklemediğini söyleyerek " Bizim şaşırdığımız karar değil, yetkili makamlarımızın kararı beklemiyor oluşları."dedi.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Haftalardır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında Kıbrıs sorununun çözüm formülü olarak “iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon”un öngörüldüğünü anlatmak zorunda kalıyoruz. Sanki tekrardan anlatılması gereken bir şeymiş gibi! Dün BMGK Kıbrıs’la ilgili en yeni kararını açıkladı ve bir kez daha aynı çözüm formülünün altını çizdi. Yetkili makamlarımız belli ki beklemiyorlardı bunu. Art arda tepkilerini ortaya koydular. Bizim şaşırdığımız karar değil, yetkili makamlarımızın kararı beklemiyor oluşları. Kıbrıs sorunu bu öngörüsüzlükle yönetildikçe vay halimize!!!"

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30/01/2021 13:50