Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yaptı

Başbakan Tufan Erhürman Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yaparak ” Crans Montana’da varılan aşamayı unutturma, süreci zamana yayarak statükoyu koruma yönünde bir kötü niyet varsa, böyle bir oyuna gelmemiz söz konusu değildir.” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Sayın Anastasiadis’in öncülüğünde başlayan “merkezi yanı değil kanatları güçlü federasyon” tartışmaları iyi niyetle yürütülüyorsa sorun yok. Bu tartışma, bizim önerdiğimiz, bir an önce, yeni ve doğru bir yöntemle, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli bir süreçle çözüme ulaşma formülünü değiştirmez.

Yetkiler başlığı altında iki tarafın üzerinde uzlaşacağı birtakım eksiltmelerle bu ihtiyaç hızla giderilir. Ama ortada Crans Montana’da varılan aşamayı unutturma, süreci zamana yayarak statükoyu koruma yönünde bir kötü niyet varsa, böyle bir oyuna gelmemiz söz konusu değildir.”