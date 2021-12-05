Erhürman: Kıbrıs Türk halkı böyle yönetilmeyi hak etmediğini biliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki akaryakıt krizi ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgi kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erhürman açıklamasında, memlekete, halka ve işletmelere yaşatılanların normal olmadığına dikkat çekerek, “Kıbrıs Türk halkı böyle yönetilmeyi hak etmediğini biliyor” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Bir tuhaf yönetmeme, yönetememe, neye yetkisi olup neye olmadığını bilmeme hali!!

1. Memleket günlerce akaryakıtsız bırakıldı.

2. Başbakan Sn. Sucuoğlu akaryakıt istasyonlarına Kıbrıslı Rumlara akaryakıt vermeme "çağrısı"nda bulundu.

3. Başbakan Yardımcısı Sn. Ataoğlu "yasaklayıcı uygulamayı" kabul etmesinin mümkün olmadığını ama Başbakan ve Ekonomi Bakanına ulaşamadığını söyledi.

4. Başbakan Sucuoğlu devam etti ve "kuzeye yakıt deposu boş geçip, dolu dönenlere ceza verilmesi için talimat verdim" dedi. Hangi yasal yetkiyi kullandı? Hangi yasaya aykırılıktan, hangi cezanın kesilmesini istedi?

5. Geçişlerdeki görevlilerden beklentisi, Rum plakalı araçları kuzeye geçerken kapıda durdurmaları, depolarının doluluğunu not etmeleri ve sonra aynı araçlar güneye geçerken yine durdurup farkı hesaplamaları mıydı? Bunun gerçekten mümkün olduğunu düşündü mü?

Memlekete, halka, işletmelere yaşatılanlar inanılır gibi değil! Kişilerin değişmesiyle değişmesi mümkün olmayan bir zihniyetin, bir tarzın bir yönetememe halinin son çırpınışları! Kıbrıs Türk halkı böyle "yönetilmeyi" hak etmediğini biliyor. Merak etmeyin!!!

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05/12/2021 15:39