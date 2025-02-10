Erhürman: Kıbrıs Türk Halkı Masada Özne Olduğunu Göstermelidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te yaptığı konuşmada trafik sorunları ve Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trafik kazalarının can kayıplarına neden olmaya devam ettiğini belirten Erhürman, yol güvenliği konusunda ciddi eksiklikler olduğuna dikkat çekti.

"Trafik Kazalarının Önüne Geçilmeli"

Erhürman, trafik kazalarının nedenlerine değinerek, "Sürücü hatası, alkollü sürücü gibi faktörler polis tarafından inceleniyor. Ancak büyük resme baktığımızda, yol güvenliği konusunda önemli eksiklikler bulunuyor" dedi. Aydınlatma eksikliklerinin kazalara neden olduğuna işaret eden Erhürman, yasayla kurulmuş olan Trafik Hizmetleri Komisyonu'nun yeterince etkin çalışmadığını vurguladı.

"Ulaştırma Bakanlığı'ndaki komisyon, trafikle ilgili tüm sorunları ele alabilecek yetkiye sahip. Ancak komisyon düzenli olarak toplanmıyor. Bunun yerine, Başbakanlık bünyesinde yeni bir komite kuruldu ve bu komitenin haftada bir toplanması planlanıyor. Ancak Ulaştırma Bakanlığı bu komitenin dışında bırakıldı" diyen Erhürman, trafik sorunlarının giderek arttığına dikkat çekti.

"Sorun Liyakat ve Koordinasyonsuzluk"

Trafik sorunlarının çözümü için liyakatli ve koordineli bir yönetim anlayışının gerekliliğine vurgu yapan Erhürman, "Kim koordine edecekse etsin, ama bu iş kurumsal bir yapı tarafından yürütülmelidir. Herkes kendi bakanlığında ayrı bir dünya yaratırsa, insan kayıplarımız devam eder" dedi.

Kıbrıs Müzakereleri: "Masada Özne Olduğumuzu Göstermeliyiz"

Kıbrıs sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, "Mart ayı ortasında yeni bir sürecin işaretleri netleşiyor. Üç garantör ülkenin masada olacağı kesinleşti ve bu görüşme gayri resmi olacak" dedi.

Kıbrıs Türk tarafının masaya bölgenin öznelerinden biri olduğunu bilerek oturması gerektiğini belirten Erhürman, "Kıbrıs’ta bir uzlaşı sağlanmazsa, bölgedeki barış ve istikrar sürekli risk altında olacaktır" dedi.

"Somut Adımlar Atılmalı"

Erhürman, yeni geçiş noktaları açılması konusunda görüşmeler yapıldığını ancak sonuç alınamadığını ifade ederek, "Hristodulidis’in sunduğu 8 maddelik öneriler konusunda netlik kazanılmalı. Gençlik komitesi gibi somut adımlar atılmalı ve çözüm için yapıcı bir tutum izlenmelidir" diye konuştu.

Kıbrıs sorununda 50 yıldır aynı çıkmazların yaşandığını vurgulayan Erhürman, "Özne olmanın gerektirdiği irade ve vizyonu ortaya koymalıyız. Kıbrıs Türk halkı adına masada olacak herkes, halkımızın bölgenin öznelerinden biri olduğunu bilerek orada bulunmalıdır" dedi.