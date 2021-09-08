Erhürman: Kıbrıs Türk halkı yönetme yeteneğine sahiptir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs Türk halkının kendi kurum ve kuruluşlarını yönetme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti. CTP’nin kamu tekeli yerine özel tekel getirilecek bir modeli hiçbir şekilde kabul etmeyeceğinin altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi kuruluşlarını yönetme yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Tel-Sen Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan da söz aldı. Soysan, yap-işlet-devret modelinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. Soysan, özelleştirmeye karşı verilen mücadeleye Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin her zaman destek verdiğine dikkat çekti.

“CTP BÖYLE BİR MODELİ ASLA KABUL ETMEYECEK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin günlük cari işleri bile döndüremediğini vurguladı. Azınlık Hükümeti’nin erken seçim hükümeti olduğunu söyleyen Erhürman, Telekomünikasyon gibi önemli bir alanda, Azınlık Hükümeti yetkililerinin açıklama yapmasının hata olduğunu vurguladı. “Siz seçime kadar ancak günlük işleri doğru düzgün yapmakla görevlisiniz” diye konuşan Erhürman, azınlık hükümetinin bu konularda hiç konuşmaması gerektiğine dikkat çekti. CTP’nin kamu tekeli yerine özel tekel yaratacak bir modeli hiçbir şekilde kabul etmeyeceğinin altını çizen CTP Lideri Tufan Erhürman, Dünya’da özelleştirme yapan ülkelerin dahi böyle bir şey yapmadığını kaydetti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını yönetme becerisine sahip olduğunu ancak, halkın öz güvenini zedeleyecek durumlarla da karşı karşıya olduğumuzu belirtti.



“ÇARE ÖZELLEŞTİRME DEĞİL”

“Biz yapamayız gibi telkinlerde bulunmaya çalışıyor birileri. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmeyiz” diyen Erhürman, siyasi istikrarsızlık nedeniyle kurumların yönetiminde sorunlar yaşanırsa, bunun çözümünün kurumları elden çıkarmak olamayacağını ifade etti. Hükümette oldukları dönemde alanında uzman kişilerle kurumlarda düzenlemeler yaparak istikrarlı bir yapı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Erhürman, yönetilemeyen noktalarda çarenin özelleştirme olamayacağını vurguladı. Hükümetin bu konuları ağzına dahi almaması gerektiğinin altını çizen Erhürman, TEL-SEN’in verdiği mücadeleyi CTP olarak anlamlı bulduklarını belirtti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı yönetme yeteneğine sahiptir. Yönetim mekanizmaları açısından birtakım reformlar yapmamız gerekiyor. Bunlardan ders çıkarıp doğruları yapmak gerekir” diyerek sözlerine son verdi.



SOYSAN: BU ÜLKEDE VAR OLABİLMEK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kendilerine yaptığı ziyaretin anlamlı olduğunu belirten TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, siyasal yapımızın en büyük ve en köklü partilerinden birinin CTP olduğunu belirtti. CTP’nin, TEL-SEN’in özelleştirmeye karşı verdiği mücadeleye her zaman destek verdiğini söyleyen Soysan, bu desteğin de devam edeceğini düşündüğünü kaydetti. Verdikleri mücadelenin sadece çalışanlarla ilgili olmadığını vurgulayan Soysan, bu ülkede var olabilmek ve kendi kurum-kuruluşlarımızın sahibi olarak hizmet verebilmek için mücadele verdiklerini kaydetti.

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08/09/2021 13:31