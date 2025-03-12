Erhürman, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara temasları kapsamında Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleriyle Kıbrıs sorunu ve iç meseleler hakkında konuşan Erhürman, CTP’nin müzakere metodolojisine ilişkin önerilerini de paylaştı. Dernek üyeleriyle birlikte yemek yiyen Erhürman, toplantının sonunda hediye takdiminde bulundu. Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı, yaptığı açılış konuşmasında, “Tufan Erhürman’ı ağırlamanın keyfi ve gururu içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmada, özellikle inşaat sektöründe ciddi bir hareketlenme yaşandığını belirterek, bazı ülkelerden yoğun bir nüfus akışı olduğunu söyledi ve bu akışın belli bir noktadan sonra kontrolsüz hale geldiğini ifade etti.

Erhürman, “Gaziveren’in nüfusu yaklaşık 800 civarında, ancak oraya yapılan tüm daireler dolarsa 30 bin kişilik bir nüfus artışı olacak. Lefke’nin toplam nüfusu 12 bin” diye konuştu. Bu nüfus artışının ülkenin altyapısını zorladığını belirten Erhürman, “Trafik, kanalizasyon, su ve enerji bakımından başa çıkabileceğimiz bir durum değil.” dedi.

-“Ülke, bizim ülkemiz olmaktan çıkıyor”

Nüfus sayımının ve ardından nüfus planlamasının aciliyetine dikkat çeken Erhürman, “Ülke, bizim ülkemiz olmaktan çıkıyor. Demografik yapı plansız bir şekilde değişiyor. Hepimizi polis yapsalar bile başa çıkamayacağımız bir noktaya doğru gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ekonomik sorunlara da değinen Erhürman, “Euro 40 TL olmasına rağmen Güney daha ucuz durumda. Korkunç bir ekonomi yönetimsizliği var. Ekonomideki durum parlak değil. Kamu hastaneleri bu yükü kaldıramıyor” dedi.