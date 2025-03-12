Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Söz Onda” programına konuk oldu.

Moderatörlüğü’nü Engin Öktem’in yaptığı programda Erhürman, “Kıbrıs’a dair algı değişmeli” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’deki algısının istenilen seviyede olmadığını söyleyen Erhürman, “Diziler ve filmlerle beslenen ‘orayı kirli işlerin diyarı’ olarak görme algısı oluştu. Adanın tarihi, insani ve kültürel değerleri bile yeterince bilinmiyor. Bu algıyı değiştirmek için daha çok çalışmalıyız” diye konuştu.

Cenevre’de yapılacak gayriresmi toplantıyla ilgili de konuşan Erhürman, müzakere masasına oturmadan önce Birleşmiş Milletler’in sözüne sahip çıkmasını talep ettiklerini anımsatarak, CTP olarak ortaya koydukları dört maddeyi anlattı.

Siyasi eşitlik ilkesi kabul edilmedikçe masaya oturulamayacağını belirten Erhürman, “Herhangi bir Kıbrıslı Türk’ün hiç başkan olamayacağı bir düzende siyasi eşitlik yoktur. Federal Devletin tüm organlarında alınacak olan kararlarda en az bir Kıbrıslı Türk’ün oyu olmalıdır” dedi.