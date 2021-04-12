Erhürman: Kıbrıs’ın Kuzeyinde Bildiğimiz Dünyanın Sonuna Geldik

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis'te yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada yer verdiği “50 seneden sonra ilk kez yeni bir şey söylemeye gidiyoruz” ifadesine değinerek, “eski bir tezin yeni bir şey olarak adlandırıldığı” iddiasında bulundu.

Açıklamanın devamına da işaret eden Erhürman, “Federasyonun eşit egemen iki devleti içermeyeceği sanki şimdi ortaya çıkmış gibi açıklamalar yapılması inanılır gibi değil” dedi.

Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafına “söyledikleriniz BM Güvenlik Konseyi kararlarının dışındadır” deneceğini iddia eden Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının böylece çözüm istemeyen taraf olmaktan çıkıp, çözüm isteyen taraf olarak görülmeye başlanacağını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının, Cenevre görüşmeleri bittikten sonra AB işbirliği mekanizmalarının da çökeceği bir noktaya çekileceğini savunan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini ortadan kaldıran tavrın izolasyonların kaldırılması mücadelesine de zarar vereceğini belirtti.

Hayat pahalılığıyla ilgili çıkarılan yasa gücündeki kararnameye de değinen Erhürman, bunun yasa dışı olduğu bilindiği için yasa tasarısı hazırlandığına işaret ederek, “Yasa dışı olduğu bilindiği halde neden bu yapıldı” sorusunu sordu.

Meclis erken seçim kararı almazsa Haziran’da bir vekil için ara seçim yapılmak durumunda kalınacağını dile getiren Erhürman, bir hafta içinde bir şey yapılmazsa maliyeti 10 milyon TL olacak bu durumun ortaya çıkacağını söyledi.

“Kıbrıs’ın Kuzeyinde bildiğimiz dünyanın sonuna geldik” diyen Erhürman, istikrar sağlanması, Türkiye’yle mali ilişkilerin doğru zemine oturtulması ve Kıbrıs Türk halkının sürdürülebilir bir yapıya getirilmesi gerektiğini kaydetti.

CTP olarak önerilerinin, bir an önce seçim meselesini ortadan kaldırıp, uzun vadeli kalkınma planlarının hayata geçirilmesi olduğunu kaydeden Erhürman, hükümetlerin değişmesinin bu kalkınma planının etkilenmemesi için gerekli düzenlemelerin de yapılabileceğini ifade etti.

Erhürman, para politikasının geliştirilebilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nin gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.

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12/04/2021 15:27