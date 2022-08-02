Erhürman: Kıbrıslı Türkler, 'özne' olma konumundan her gün biraz daha uzaklaştırılıyor...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta süt üreticilerinin, imalatçıların ve tüm tarafların aylardır hellim tescilinde değişiklik önerileriyle ilgili bir tartışma yürüttüklerini ve kararlar aldıklarını ifade etti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Güneyde süt üreticileri, imalatçılar, ilgili tüm taraflar, aylardır hellim tescilinde değişiklik önerileri ile ilgili bir tartışma yürütüyorlar ve kararlar alıyorlar. Biz bu süreçlere hiçbir şekilde dahil değiliz! Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve hellim üreticileri bundan rahatsız olduklarını açıkladılar!

Peki bizim "etkili ve yetkili makamlar"ın durumu ne? Onlar da rahatsız mı? Rahatsızsalar rahatsız olmamak için ne gibi girişimler yaptılar? Yoksa "nasılsa Kıbrıslı Rumlar bizim haklarımızı da savunurlar" diye mi düşünüyorlar? Bu "yönetim tarzı" ve zihniyetle, "egemenlik, eşitlik" sözcüklerini dilden düşürmezken, Kıbrıslı Türklerin "özne" olma konumundan her gün biraz daha uzaklaştırıldığının acı göstergelerinden yalnızca bir tanesi!

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02/08/2022 19:12