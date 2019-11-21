Erhürman: Kıbrıslı Türkler, Türkiye ve AB ile sıkı diyalogda olmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Haber Kıbrıs Web TV’de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında bazı tartışmaların olması gerektiği noktada tartışılmadığını ve yeterli ciddiyetle tartışılmadığını gördüğünü söyledi.

Erhürman, bu toplumun gündemini daha ciddi tartışmalarla meşgul etmelerinin gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylediği “her konuda Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz aynı fikirde olmayabiliriz” cümlesine yüzde yüz katıldığını söyledi.

Erhürman, “Türkiye ile her konuda aynı fikirde olmayabiliriz, ancak Türkiye ile diyalog içerisinde olmalıyız cümlesine de katılırım. Burada herkesin söylediklerinde katıldığımız sözler olmasına rağmen ortada ciddi bir tartışma varmış gibi koyulması yanlış. Ben diyorum ki önümüzdeki 5 yılda Kıbrıs Türk halkı ve KKTC bu meseleleri Türkiye ile de AB ile de BM ile de en sıkı diyalog içerisinde sürdürmek zorundadır ve bunların hiç biri ile de yüzde yüz aynı fikirde olmak zorunda değildir. Uluslararası ilişkiler böyle bir şeyi imkansız kılar ama sizin sürekli bu kapıları zorlamanız gerekir. Çok yönlü bir dış politika uygulamanız gerekir ki Kıbrıslı Türkler özne olabilsin” diye konuştu.

Erhürman, “Türkiye ile doğru zeminde, iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerekir. Doğru zeminden kastım Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomiye bir demokrasiye sahip olması, kendi kurumlarında kendi verdiği kararlarla yönetilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

21/11/2019 11:34