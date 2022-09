Erhürman: Kıbrıs’ta tek çözüm modeli, federasyondur!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta tek çözüm modelinin, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunun altını çizdi. Yaratılan enkazın her gün daha da büyüdüğüne vurgu yapan Tufan Erhürman, söz konusu yapının yapabileceği hiçbir hayırlı iş olmadığını ifade etti. Tufan Erhürman, “Temel çözüm noktası, bu arkadaşların bir an önce gitmesidir” diye konuştu. Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketi zarara sokmanın, bu zihniyet için önemli olmadığına dikkat çekti.

ERHÜRMAN: ORTADA MECLİS’İ TAKMAYAN BİR YAPI VAR

“Milli hava yolu” söylemlerini eleştiren Erhürman, önemli bir iş yapıldığı havası yaratılmaya çalışıldığını belirtti. Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın, bu ülkenin travmalarından biri olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Ne olunca milli hava yolu oluyor? Burada kimler çalışacak, kar payı ne olacak? Sözleşme devlete ne gibi yükümlülükler yükler? Bu şirket uçmaya başladığında batmaması ya da ihtiyaç duyulan yerlere uçabilmesi için yetkiler nelerdir?” diye sordu. Söz konusu işlerin çok karmaşık olduğunu vurgulayan Erhürman, ortada sorumsuzca davranan ve Meclis’i takmayan bir yapı olduğunu ifade etti. Gayrimeşru hükümetin, ciddiyetsizliğin dibine vurmuş durumda olduğunun altını çizen Erhürman, her konuda tam bir ciddiyetsizlik örneği sergilendiğini belirtti.

“YARATTIKLARI ENKAZ HER GÜN BÜYÜYOR”

İddia edilen “Milli havayolu şirketi” hakkında, ne muhalefetin ne de toplumun hiçbir şey bilmediğini kaydeden Erhürman, Demokrat Parti Kurultayı’ndan sonra 7 kişinin Turizm Bakanlığı’na istihdam edilmesini eleştirdi. Erhürman, “Bir enkaz yaratıyorlar, bu enkaz her gün biraz daha büyüyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu yapının zaten yönetmeyi becermediğini vurgulayan Erhürman, samimiyet çağrısında da bulundu. Böyle bir rezaletin bugüne kadar görülmediğinin altını çizen Erhürman, “Sizin yapabileceğiniz en hayırlı iş, bu devlet adına hiçbir kağıda, hiçbir nokta koymamaktır. Her koyduğunuz nokta, bu memleketin başına yeni çoraplar örüyor” dedi. “Olması gereken, bir an önce gitmeleridir” diyen Erhürman, halkın da odaklanması gereken noktanın bu olduğunu kaydetti.

“YAPABİLECEKLERİ HİÇBİR HAYIRLI İŞ YOKTUR”

Tufan Erhürman, “Temel çözüm noktası, bu arkadaşların bir an önce gitmesidir. Yapabilecekleri hiçbir hayırlı iş yoktur” diye konuştu. Seçimlerin üzerinden henüz yaklaşık 9 ay geçtiğini belirten Erhürman, gayrimeşru hükümetin, artık tamamen yönetme ehliyetini yitirmiş durumda olduğunu vurguladı. Söz konusu yapının, insanların gailesini çekmediğine işaret eden Erhürman, Ekim 2021’den beri akaryakıt sorununun da devam ettiğini hatırlattı. Erhürman, “1 sene dolmuş, bir şartnamede neyin nasıl yazılacağını da bilmiyorsunuz. Bir şirket 45 dolar atıyor ihaleye, aynı şirket 3 gün önce 75 dolara akaryakıt getiriyor. 75 nerede, 45 nerede? Bu ülkeye 140 dolar ton başına akaryakıt taşıdığını nasıl anlatacaksınız” diye sordu.

“MEMLEKETİ ZARARA SOKMAK, ONLAR İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL”

Erhürman, memleketi zarara sokmanın, bu zihniyet için önemli olmadığına da dikkat çekti. Bu memlekette artık çözüm yolunun çok net olduğunu kaydeden Erhürman, “Çözüm yolu çok net, bu arkadaşların gitmesi lazım. Ne kadar erken giderler, bu memleket için o kadar hayırlı” dedi. İmzalanan her sözleşmede bin tane ‘bit yeniği’ çıktığını söyleyen Tufan Erhürman, belediyelerin devletten alacağı katkı paylarının da aşağıya çekilmeye çalışılmasını eleştirdi. Halkın iradesinin de, Anayasa’nın içinden geçtiğimiz dönemde paspas edildiğine vurgu yapan Erhürman, her işin ciddiyetsizlikle yapıldığını belirtti. “İki devletli çözüm modeli” hakkındaki soruları da yanıtlayan Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta tek çözüm modelinin iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğuna vurgu yaptı.

“50 YIL DEĞİL, 150 YIL GEÇSE OLMAZ…”

Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hatırlattı. “541 ve 550 sayılı kararları okuduğumuzda ne anladığımızı yıllardır anlatıyoruz. Söz konusu karar KKTC tanınmamalı diyor. Bu kararın kaldırılması için Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Çin’in hepsinin birden bunu kaldırıyoruz demesi lazım. Bu ülkelerin, herhangi bir kağıdın altına ortak imza atması mümkün mü? Hayır. Niye bunları konuşmuyorsunuz?” diye sordu. “50 yıldır federasyon gerçekleşmedi, başka çözüm modeli konuşulsun” iddialarına da yanıt veren Erhürman, “50 yıldır federasyon gerçekleşmedi, ‘iki eşit egemen devlet’ görüşülsün diyorlar. 50 yıl değil, 150 yıl geçse bu olmaz” diye konuştu. “BMGK kararları olduğu sürece, iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyonu konuşmak zorundasınız” diyen Erhürman, ülkedeki gençlerin, belirsizlikten dolayı göç etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

23/09/2022 12:20